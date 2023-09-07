18 yıl sonra Sevilla'ya geri dönen Sergio Ramos'a Ramon Sanchez Pizjuan'da görkemli bir karşılama yapıldı. Sergio Ramos'un gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Sergio Ramos genç yaşta ayrıldığı Sevilla'ya 18 yılın ardından geri döndü.

SERGIO RAMOS'UN GÖZYAŞLARI



Sevilla'nın stadı Ramon Sanchez Pizjuan'da Sergio Ramos'a şaşaalı bir tören yapıldı. Deneyimli savunmacının törende gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Öte yandan Sergio Ramos iddialı açıklamalarda bulundu...

"PARİS'TE KALMA FIRSATIM VARDI"

18 yıl aradan sonra tekrardan geldiği Sevilla'da kendisine özel törende konuşan Sergio Ramos, "Paris'te kalma fırsatım vardı ama henüz Sevilla'daki döngümün tamamlanmadığını hissediyordum. Bu bir duygu ve sezgi meselesi. Umarım Ivan Rakitic ve Jesus Navas gibi ben de kupa kaldırma fırsatına sahip olurum." dedi.

SERGIO RAMOS: ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANABİLİRİZ



Sevilla ile LaLiga veya Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceklerine inandığını belirten Sergio Ramos, "Zor olduğunu biliyorum. Yapılacak ilk şey başarıya inanmaktır. Çok iyi ve güçlü bir takım oluşturacağız" şeklinde konuştu.

CİMBOM İLE ADI GEÇMİŞTİ



PSG ile sözleşmesi bitince boşa çıkan Sergio Ramos'a Galatasaray talip çıkmıştı. Sarı-kırmızılılar, İspanyol futbolcunun transferi için yoğun mesai harcamıştı.

Dış basında çıkan haberlerde yıldız futbolcuya yılda 11 milyon Euro teklif eden CimBom, transfere nokta koymaya hazırlanırken Rene Ramos'un son dakikada ekstra komisyon ve para talebinde bulunması nedeniyle imzalar atılamadı.

RAMOS, SUUDİ ARABİSTAN'I REDDETMİŞTİ



Birçok takımdan teklif alan Sergio Ramos'a, transfer sezonuna damga vuran Suudi Arabistan'dan da teklif geldi. Benzema'nın forma giydiği Al Ittihad sezon başına 20 milyon euro ve toplamda 50 milyon eurodan fazla bir ücret önerdi. Fakat İspanyol futbolcu bu teklifi reddetti.

SERGİO RAMOS'UN PSG PERFORMANSI



2021/22 sezonunun başında Real Madrid'den Paris Saint Germain'e transfer olan Ramos, Fransız ekibinin forması ile çıktığı 58 karşılaşmada 6 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.