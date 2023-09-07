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Spor

Sergio Ramos: Devler Ligi'ni kazanabiliriz

Sergio Ramos, 18 yıl sonra geri döndüğü Sevilla ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceklerini söyledi.

7 Eylül 2023 Perşembe 00:41 - Güncelleme:
Sergio Ramos: Devler Ligi'ni kazanabiliriz
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Sevilla'ya geri dönen Sergio Ramos, bir açıklamada bulundu.

Sergio Ramos yaptığı açıklamada, "Paris'te kalma fırsatım vardı ama henüz Sevilla'daki döngümün tamamlanmadığını hissediyordum. Bu bir duygu ve sezgi meselesi. Umarım Ivan Rakitic ve Jesus Navas gibi ben de kupa kaldırma fırsatına sahip olurum." dedi.

Şampiyonlar Ligi kazanabileceklerini söyleyen Ramos, "Zor olduğunu biliyorum. Kimse bize bir şey vermeyecek. Yapılacak ilk şey başarıya inanmaktır. Çok iyi ve güçlü bir takım oluşturacağız. Sevilla ile LaLiga'yı veya Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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