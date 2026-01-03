Sergio Ramos dümeni Avrupa'ya kırdı

Emekli olmayı düşünmeyen efsane oyuncu Sergio Ramos, Avrupa'ya geri dönüş hazırlığında bulunuyor.

Sevilla'da bir geri dönüş olasılığına dair spekülasyonlar aylardır devam ediyordu. Şimdi ise bu hikayeye beklenmedik bir gelişme eklendi ve tecrübeli savunmacı Ramos'un da devreye girdiği görülüyor.

39 yaşındaki Ramos, Sevilla altyapısında yetişti ve kısa sürede ününü artırarak 2005 yılında Real Madrid'in dikkatini çekti. Santiago Bernabeu'da 16 unutulmaz yıl geçiren Ramos, 671 maçta forma giydi ve 101 gol attı. Los Blancos'un beş lig şampiyonluğu ve dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmasına yardımcı oldu.