İSTANBUL 14°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2026 Cumartesi / 15 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0297
  • EURO
    50,4667
  • ALTIN
    5991.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Sergio Ramos dümeni Avrupa'ya kırdı

Son olarak Meksika ekibi Monterrey'de forma giyen deneyimli oyuncu Sergio Ramos, Avrupa'ya geri dönüyor.

HABER MERKEZİ3 Ocak 2026 Cumartesi 13:19 - Güncelleme:
Sergio Ramos dümeni Avrupa'ya kırdı
ABONE OL

Emekli olmayı düşünmeyen efsane oyuncu Sergio Ramos, Avrupa'ya geri dönüş hazırlığında bulunuyor.

Sevilla'da bir geri dönüş olasılığına dair spekülasyonlar aylardır devam ediyordu. Şimdi ise bu hikayeye beklenmedik bir gelişme eklendi ve tecrübeli savunmacı Ramos'un da devreye girdiği görülüyor.

39 yaşındaki Ramos, Sevilla altyapısında yetişti ve kısa sürede ününü artırarak 2005 yılında Real Madrid'in dikkatini çekti. Santiago Bernabeu'da 16 unutulmaz yıl geçiren Ramos, 671 maçta forma giydi ve 101 gol attı. Los Blancos'un beş lig şampiyonluğu ve dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmasına yardımcı oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.