  • Sergio Ramos, eski kulübünü satın alıyor!
Spor

Ben Jacobs'ta yer alan habere göre; Ramos'un liderliğinde faaliyet gösteren Five Eleven Capital, Sevilla'yı satın almak için anlaşmaya vardı.

HABER MERKEZİ12 Mayıs 2026 Salı 21:41 - Güncelleme:
Futbol efsanelerinden İspanyol stoper Sergio Ramos, eski takımını satın almak üzere.

Ben Jacobs'ta yer alan habere göre; Ramos'un liderliğinde faaliyet gösteren Five Eleven Capital, Sevilla'yı satın almak için anlaşmaya vardı. Haberde, sürecin tamamlanmasının ardından tarafların anlaşmaya vardığı belirtilirken, satış bedelinin 400 milyon Euro'nun üzerinde olduğu ifade edildi.

Sevilla altyapısından yetişen ve uzun yıllar kulübün formasını giyen Sergio Ramos'un, kulübün yeni yapılanmasında önemli rol üstlenmesi bekleniyor.

