İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2026 Pazartesi / 8 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3779
  • EURO
    51,4927
  • ALTIN
    7088.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergio Ramos eski takımını almak için anlaşma sağladı
Spor

Sergio Ramos eski takımını almak için anlaşma sağladı

İspanyol futbolunun efsane ismi Sergio Ramos'un, altyapısından yetiştiği Sevilla'yı 400 milyon euro karşılığında satın almak için anlaşmaya vardığı iddia edildi.

HABER MERKEZİ26 Ocak 2026 Pazartesi 12:33 - Güncelleme:
Sergio Ramos eski takımını almak için anlaşma sağladı
ABONE OL

Sergio Ramos, altyapısından yetiştiği Sevilla'yı satın almak için kulüp sahipleriyle anlaşmaya vardı.

Cadena Ser'in haberine göre taraflar prensipte el sıkıştı. Haberde yer alan bilgilere göre, Sergio Ramos'un Sevilla'yı satın almak için anlaşmaya vardığı rakamın 450 milyon euro olduğu ifade edildi.

Sergio Ramos'un ortağının Five Eleven Capital iş grubunun önemli isimlerinden Martin Ink olduğu vurgulandı.

Görüşmelerin tamamlandığı ve sürecin resmiyete dökülmesinin beklendiği aktarıldı.

Sevilla'da tarihi gelişme

Altyapısından yetiştiği kulübe futbolcu olarak uzun yıllar sonra geri dönen Sergio Ramos'un, bu kez kulüp sahibi olarak Sevilla'ya dönmeye hazırlanması İspanyol futbolunda büyük yankı uyandırdı.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta görenleri şaşkına çeviren anlar! Ortalığı birbirine kattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.