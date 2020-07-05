Sergio Ramos hakemlere isyan etti!

AA 05 Temmuz 2020 Pazar 18:08 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 18:08

Zorlu deplasmanın ilk yarısında 0-0 beraberlikle soyunma odasına giden Real Madrid, ikinci yarının 72. dakikasında Sergio Ramos'un penaltıdan attığı golle 3 puanı kazandı.

Ligin 33. haftasında Getafe'ye karşı alınan galibiyette olduğu gibi Athletic deplasmanında da Sergio Ramos'un penaltıdan attığı gol sonucu belirledi.

Real Madrid'in 34 yaşındaki kaptanı Ramos, takımında kullandığı son 20 penaltı atışının hepsini gole çevirdi. Ramos son olarak, 9 Mayıs 2018'de Sevilla'ya karşı oynadıkları maçta penaltı kaçırmıştı.

La Liga'nın bitimine 4 hafta kala 77 puanla liderliğini sağlamlaştıran Real Madrid, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Madrid'in en yakın rakibi, 70 puandaki Barcelona, bu akşam TSİ 23.00'te deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak.

Athletic Bilbao ise 48 puanla 8. sırada kaldı.

ŞAMPİYONLUĞU İSTİYORUZ"

34 yaşındaki stoper yaptığı açıklamada; "11 final maçımız kaldı. Barcelona'yı tedirgin etmek için kazanmak zorundaydık ve öyle de oldu. Kendimize güveniyoruz. Bilbao maçının çok zor olacağını biliyorduk. Fiziksel olarak harika bir iş ortaya koyduk. La Liga şampiyonluğunu istiyoruz." dedi.

Maçın son bölümünde gördüğü sarı kart için konuşan kaptan Ramos; "Raul Garcia'nın ayağına biraz bastım ama onu görmüyordum ve arkamdaydı. Bunun kartlık bir faul olmadığını düşünüyorum." dedi.

"LA LIGA'YI HAKEMLER KAZANMAYACAK"

34 yaşındaki stoper hakemler hakkında yaptığı açıklamada; "La Liga hakemler tarafından kazanılmayacak ya da kaybedilmeyecek. Hakemler yerine oyunculara bakın. Hakemler oyunculara yardım etmek için sahadalar. Bazen doğru kararlar veriyorlar, bazen de yanlış." dedi.