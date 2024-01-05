İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2024 Cuma / 24 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,7668
  • EURO
    32,7371
  • ALTIN
    1954.04
  • BIST100
    7547.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergio Ramos maç sonu taraftarla tartıştı: Çenenizi kapatın
Spor

Sergio Ramos maç sonu taraftarla tartıştı: Çenenizi kapatın

La Liga'nın 19. haftasında Athletic Bilbao, deplasmanda Sevilla 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Sevilla'nın yıldızı Sergio Ramos, taraftarla tartışma yaşadı.

5 Ocak 2024 Cuma 00:02 - Güncelleme:
Sergio Ramos maç sonu taraftarla tartıştı: Çenenizi kapatın
ABONE OL

La Liga'da Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olan Sevilla'da kötü gidiş devam ederken şok bir olay daha yaşandı.

İspanyol ekibinin yıldız stoperi Ramos, maç sonu röportajı sırasında taraftarların eleştirilerine maruz kaldı.

Bu eleştirilere cevap veren İspanyol savunmacı, tribünlerle kısa süreli bir tartışma yaşadı.

Taraftarın tepkisine sert bir dille cevap veren Ramos, şu ifadeleri kullandı: "Biraz saygı göstermeyi öğrenin. Konuşuyoruz burada! Mümkünse artık çenenizi kapatın!"

Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybeden Sevilla, üst üste ikinci, toplamda 9. mağlubiyetini aldı. Ligde yalnızca 3 galibiyet alan İspanyol ekibi 16 puanla 16. sırada yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.