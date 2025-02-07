Sergio Ramos, Meksika ekibi Monterrey'e imzayı attı

Altyapısından yetiştiği Sevilla'yla geçtiğimiz sezon yollarını ayıran ve uzun süredir serbest oyuncu statüsünde olan Sergio Ramos yeni takımına imzayı attı.

Meksika ekibi Monterrey, tecrübeli stoperle 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten "Rayados'a hoş geldin Sergio Ramos" başlığıyla yapılan açıklamada, "Sergio'non Monterrey'e gelişi, oyuncunun kariyeri, başarıları ve dünya çapındaki tanınırlığı göz önüne alındığında kulüp tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olaydır." denildi.

Futbola Sevilla altyapısında başlayan Sergio Ramos, 2005'te Real Madrid'e transfer oldu. Uzun yıllar formasını giydiği Madrid ekibinden 2021'de ayrılan ve PSG'ye imza atan İspanyol stoper, 2023'te Sevilla'ya döndü. Ramos, geçtiğimiz sezonun sona ermesinin ardından Sevilla'dan ayrıldı.