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Spor

Sergio Ramos milli takıma veda etti

Paris Saint-Germain forması giyen yıldız savunma oyuncusu Sergio Ramos, İspanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

23 Şubat 2023 Perşembe 20:35 - Güncelleme:
Sergio Ramos milli takıma veda etti
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Sergio Ramos, son olarak dönemin teknik direktörü Luis Enrique tarafından 2022 Dünya Kupası kadrosuna alınmamıştı.

Sergio Ramos açıklamasında; "İspanya Milli Takımı'na veda vaktim geldi. Bu sabah Luis de la Fuente'den bir telefon aldım ve kariyerimin kalanında ne yaparsam yapayım onun milli takımdaki planlarımın bir parçası olmadığımı ve olmayacağımı bana bildirdiler." dedi.

Ramos sözlerinin devamında; "Elde ettiğimiz tüm başarılarla paralel olarak bunun daha uzun süreceğini ve damaklarda daha iyi bir tatla biteceğini umduğum bir yolculuğun sonu büyük bir üzüntüyle geldi. Genç ya da daha az genç olmak bir erdem ya da kusur olmadığı gibi, performans ya da yetenekle ilgili olmayan geçici bir özelliktir. Messi'ye, Pepe'ye hayranlık ve gıptayla bakıyorum... Futbolun özü, geleneği, değerleri, meritokrasisi ve adaleti onlarla... Ne yazık ki benim için öyle olmayacak çünkü futbol her zaman adil değildir ve futbol asla sadece futbol değildir." açıklamasında bulundu.

3 BÜYÜK KUPA

Efsane oyuncu, milli takımıyla 2010 Dünya Kupası, EURO 2008, EURO 2012'yi kazandı.

36 yaşındaki stoper, daha önce U19 Avrupa Şampiyonası'nda da milli takımıyla zafere ulaşmıştı.

180 milli maça çıkan oyuncunun 23 gol ve 8 asistlik katkısı bulunuyor.

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