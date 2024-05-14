Sergio Ramos, MLS yolcusu

Sevilla ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Sergio Ramos için flaş bir iddia ortaya atıldı.

The Athletic'in haberine göre; Sergio Ramos'un Sevilla ile sözleşme yenilemesi beklenmiyor.

SAN DIEGO İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Haberde, yıldız oyuncu Sergio Ramos'un MLS takımlarından San Diego FC ile görüşmelere başladığı ve henüz bir anlaşma sağlanmadığı ancak Ramos'un San Diego FC'ye imza atma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Sevilla formasıyla şu ana kadar 34 resmi karşılaşmada süre alan İspanyol yıldız Sergio Ramos, 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.