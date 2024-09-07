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Spor

Sergio Ramos, Real Madrid'e dönüyor

Avrupa'da transfer döneminin sona ermiş olmasına rağmen serbest oyuncu piyasasındaki hareketlilik devam ediyor. İspanyol basınında yer alan haberlerde; son olarak Sevilla'da forma giyen Sergio Ramos'un Real Madrid'e geri dönebileceği öne sürüldü.

7 Eylül 2024 Cumartesi 18:47 - Güncelleme:
Sergio Ramos, Real Madrid'e dönüyor
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Avrupa'da transfer döneminin sona ermiş olmasına rağmen serbest oyuncu piyasasındaki hareketlilik devam ediyor.

İspanyol basınında yer alan haberlerde; son olarak Sevilla'da forma giyen Sergio Ramos'un Real Madrid'e geri dönebileceği öne sürüldü.

Militao ve Tchouameni'nin sakatlıkları sonrasında savunma rotasyonunda sıkıntı yaşayan Real Madrid'in, Sergio Ramos'u kadroya katarak bu sorunu çözmek istediği belirtildi.

Öte yandan haberde Ramos'un Real'e dönmesinin önündeki tek engelin yüksek maaş beklentisi olduğu ve bu konu üzerinde çalışıldığı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Sevilla'da 37 resmi maça çıkan 38 yaşındaki Sergio Ramos, bu maçlarda 7 gol 1 asist kayedtmişti.

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