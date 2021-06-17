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Spor

Sergio Ramos Real Madrid'e veda etti

Real Madrid'in 16 yıl formasını giyen efsane isimlerinden Sergio Ramos İspanyol ekibine veda etti.

17 Haziran 2021 Perşembe 23:32 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 23:32
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Real Madrid ile yollarını ayıran efsane isimlerden Sergio Ramos için bugün bir veda töreni düzenlenmişti. Sergio Ramos kazandığı kupalarla birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya paylaştı ve önemli bir not yazdı.

Sergio Ramos, "Bu günün geleceğini hiç düşünmemiştim ama her şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır" ifadelerini kullandı. Sergio Ramos, "Bugün evime, taraftarlarıma, takım arkadaşlarıma, her şeyini verdiğim, kalbimi ve ruhumu verdiğim bu formaya veda ediyorum." şeklinde sözlerine devam etti. Ramos, 4 tanesi Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 22 kupaya imza atmıştı.

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