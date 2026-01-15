İSTANBUL 12°C / 8°C
Spor

Sergio Ramos, Sevilla'yı satın alıyor

İspanya futbolunun efsaneleşmiş isimlerinden Sergio Ramos, altyapısından yetiştiği Sevilla'yı satın almak için girişimlere başladı.

HABER MERKEZİ15 Ocak 2026 Perşembe 19:33
Sergio Ramos, Sevilla'yı satın alıyor
Sevilla altyapısından yetişen Sergio Ramos, İspanyol ekibini satın almaya hazırlanıyor.

Daha önce Sevilla'yı satın almaya karar veren Ramos, bu konuda harekete geçiyor.

TOPLANTI YAPILACAK

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, Ramos'un kulübü satın almasıyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde kritik bir toplantı gerçekleşecek.

ANA HİSSEDARLAR İLE GÖRÜŞECEK

Sevilla'yı satın almak konusunda istekli olan ve zaman kaybetmek istemeyen Ramos'un, önümüzdeki günlerde avukatıyla birlikte kulübün ana hissedarları ile masaya oturacağı belirtildi.

Sevilla altyapısından yetişen Ramos, İspanyol ekibinde iki dönemde oynadı ve sahaya çıktığı 87 maçta 10 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

Popüler Haberler
