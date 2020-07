Sergio Ramos: ''Sıkı çalışmamızın ödülü, şampiyonluk''

17 Temmuz 2020 Cuma 00:47 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 00:47

İspanya La Liga'da sezonun bitimine 1 hafta kala Villarreal maçının ardından şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid'de kaptan Sergio Ramos, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Pandemi arasından sonra çok çalıştıklarını vurgulayan Ramos, "Bu sıkı çalışmamızın bir ödülü. Pandemiden sonra çok çalıştık. 1 maçımız daha var. Aradan sonraki 10 maçı da kazandık. Çok enteresan bir sezon oldu. Amacımız netti. Her maçı kazanmak istedik. Kafamızda şüphe yoktu. Her maçı kazandık. Bu maçları kolay kazanmadık. Her rakip zorluydu. Bu bizim ödülümüz. Çok mutluyuz." dedi.

"BU GEMİNİN KAPTANI ZIDANE"

Teknik direktör Zinedine Zidane'dan övgülerle bahseden tecrübeli stoper, "Zidane, kilit isimdi. Bu geminin kaptanı o. Sezona başladığımızdan beri sorunlar yaşayan oyuncu topluluğunu çok iyi şekilde koruyarak mükemmel bir iş çıkardı. Hak ettiği değeri de görecek! O harika bir teknik direktör." ifadelerini kullandı.

"BURADA BİTİRMEK İSTİYORUM"

"Real Madrid'de kaç yılın daha kaldı?" sorusunu da cevaplayan İspanyol savunma oyuncusu, "Başkana sorun, kariyerimi burada bitirmek istiyorum. Umarım burada bitirebilirim." diye konuştu.

"KAFAMIZDA ŞÜPHE YOKTU"

