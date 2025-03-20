Sergio Ramos'a 1 maç ceza

Meksika Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi, Sergio Ramos'un agresif hareketleri nedeniyle bir maç ceza aldığını açıkladı.
Rayados'un Pumas'ı 3-1 yendiği maçta, Ramos'un uzatma dakikalarında Guillermo Martínez'e yaptığı sert müdahale sonrası cezalandırıldığı belirtildi. Pumas teknik direktörü Efraín Juárez, hakem kararlarını eleştirerek Ramos'un 20. dakikada kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu. Ceza nedeniyle İspanyol yıldız, doğum gününü Tijuana karşısında sahada kutlama şansını kaçıracak ve 5 Nisan'daki Chivas Guadalajara maçında takıma dönecek.