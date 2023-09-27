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Spor

Sergio Ramos'a hırsızlık şoku!

Sevilla forması giyen Sergio Ramos, hırsızlık şoku yaşadı. İspanyol basınında yer alan habere göre, Ramos'un evi Şampiyonlar Ligi'nde Lens'e karşı oynadığı maç sırasında soyuldu.

27 Eylül 2023 Çarşamba 18:01 - Güncelleme:
Sergio Ramos'a hırsızlık şoku!
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Paris Saint-Germain'in ardından yetiştiği kulüp Sevilla'ya geri dönen Sergio Ramos, hırsızlık olayıyla gündeme geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Ramos'un 20 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Lens'e karşı oynadığı maç sırasında evi soyuldu.

Soygun sırasında, Ramos'un yaşları 3 ile 8 arasında değişen 4 çocuğunun da evde olduğu ancak çocukların bir zarar görmedikleri aktarıldı.

Hırsızların, tüm güvenlik önlemlerini geçtikten sonra evden; lüks saatler, değerli eşyalar ve mücevherler aldıkları kaydedildi. Toplam hasarın ise şu an için bilinmediği ifade edildi.

37 yaşındaki futbolcu, Sevilla ile sözleşme imzalamasının ardından İspanyol ekibinde 2 maçta sahaya çıktı.

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