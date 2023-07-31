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Spor

Sergio Ramos'tan Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak beğeni

Sergio Ramos, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin Galatasaray formasıyla yaptığı paylaşımı beğendi. Ramos'un bu hamlesi, Galatasaraylı taraftarlar arasında büyük bir heyecana neden oldu.

31 Temmuz 2023 Pazartesi 00:49 - Güncelleme:
Sergio Ramos'tan Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak beğeni
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İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos, Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabından Galatasaray için yaptığı paylaşımı beğendi. Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona eren Sergio Ramos'tan sürpriz bir hamle geldi. İspanyol savunma oyuncusu, Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabından Galatasaray'a imza atmasının ardından paylaştığı fotoğrafı beğendi.

Ramos, Icardi ile PSG'de birlikte forma giymişti.

PSG'den ayrılmasının ardından henüz bir takımla anlaşamayan 37 yaşındaki futbolcunun adı Inter Miami ve Suudi Arabistan ekipleriyle anılmıştı.

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