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Spor

Sergio Ramos'tan Galatasaray'a mesaj ''Gruplara kalırsanız görüşelim''

Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip dünya yıldızı savunmacı Sergio Ramos'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Ancak 37 yşındaki deneyimli isim ise Galatasaray'a 'Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırsanız sonrasında görüşelim' mesajı gönderdi. İşte detaylar...

Sabah19 Ağustos 2023 Cumartesi 14:48 - Güncelleme:
Sergio Ramos'tan Galatasaray'a mesaj ''Gruplara kalırsanız görüşelim''
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Galatasaray'ın stoper adayları arasında 1 numarada yer alan Sergio Ramos, sarı-kırmızılılardan önemli bir talepte bulundu.

AVRUPA DURUMUNA GÖRE HAREKET EDECEK

PSG ile sözleşmesi sona eren Sergio Ramos için devrede olan kulüplerden biri Galatasaray... İspanyol oyuncu sadece mali şartlara değil yeni sezonda sarı-kırmızılıların Avrupa durumuna göre hareket edeceğini iletti.

"GRUPLARA KALIRSANIZ GÖRÜŞELİM"

37 yaşındaki futbolcu "Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırsanız sonrasında görüşelim" mesajı gönderdi.

GALATASARAY İNDİRİM BEKLİYOR

Galatasaray cephesi ise tek alternatif olmasa da Ramos'tan indirim bekliyor. Deneyimli oyuncunun yıllık garanti ücretini düşürmek yönetimin ilk hedefi.

SERGIO RAMOS KİMDİR?

Sevilla altyapısında yetişen ve daha sonra Real Madrid'e transfer olan Ramos, İspanyol devinde 16 yıl forma giydi. Ramos, 2021 yazında ise Paris Saint-Germain'e imza attı.

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