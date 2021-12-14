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Spor

Sergio Ramos'tan Real Madrid eşleşmesi yorumu

PSG'nin yeni yıldızı Sergio Ramos, Real Madrid ile eşleştikleri maçın ardından açıklamada bulundu.

14 Aralık 2021 Salı 10:12 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 10:12
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PSG'nin İspanyol savunmacısı Sergio Ramos, yıllarca kaptanlığını yaptığı Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeleriyle ilgili konuştu.

Ramos kura çekiminin ardından yaptığı açıklamada, "Başka bir takımla eşleşmeyi isterdim ama yeniden Bernabeu'ya çıkacağım için mutluyum. Ben artık PSG'deyim ve Real Madrid'e karşı da olsa PSG'nin başarısı için ölümüne savaşacağım" ifadelerini kullandı.

Ramos PSG'nin hedefleri doğrultusunda Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak istediklerini belirterek Fransız ekibini iyi bir geleceğin beklediğini söyledi.

35 yaşındaki İspanyol savunmacı Real Madrid'den ayrıldığı günlerde "Günün birinde Real Madrid'e karşı oynayıp bir de gol atarsam asla sevinmem, galibiyete de sevinemem. Orası benim evim, ailem.." sözlerini kullanmıştı.

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