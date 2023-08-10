İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2023 Perşembe / 24 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0425
  • EURO
    29,8027
  • ALTIN
    1668.63
  • BIST100
    7673.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergio Ramos'un Galatasaray'a maliyeti belli oldu
Spor

Sergio Ramos'un Galatasaray'a maliyeti belli oldu

Victor Nelsson'un ayrılması ihtimaline karşı stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray'da son olarak gündeme Sergio Ramos geldi. İspanyol yıldızın sarı kırmızılı ekibe maliyeti belli oldu.

Sabah10 Ağustos 2023 Perşembe 10:43 - Güncelleme:
Sergio Ramos'un Galatasaray'a maliyeti belli oldu
ABONE OL

Galatasaray'da İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun dışında satılma ihtimali kuvvetli diğer isim Victor Nelsson olarak görülüyor.

Geçtiğimiz günlerde menajerini İstanbul'a getiren Viking, transferinde kolaylık sağlanmasını talep etti. Tottenham'ın ardından Nottingham Forest da Danimarkalı stoperi listesine aldı ve 15 milyon euro'yu gözden çıkardı. Yönetimin minimum beklentisi 20 milyon euro.

RAMOS'UN MALİYETİ BELLİ OLDU

Nelsson'un alternatifini arayan Aslan, dünyaca ünlü yıldız Sergio Ramos'u gündemine aldı. Şartları araştırılan oyuncunun, minimum 5 milyon euro maliyeti bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.