Galatasaray'da İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun dışında satılma ihtimali kuvvetli diğer isim Victor Nelsson olarak görülüyor.

Geçtiğimiz günlerde menajerini İstanbul'a getiren Viking, transferinde kolaylık sağlanmasını talep etti. Tottenham'ın ardından Nottingham Forest da Danimarkalı stoperi listesine aldı ve 15 milyon euro'yu gözden çıkardı. Yönetimin minimum beklentisi 20 milyon euro.

RAMOS'UN MALİYETİ BELLİ OLDU

Nelsson'un alternatifini arayan Aslan, dünyaca ünlü yıldız Sergio Ramos'u gündemine aldı. Şartları araştırılan oyuncunun, minimum 5 milyon euro maliyeti bulunuyor.