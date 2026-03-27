Sergio Ramos'un ilk transfer hedefi: Marco Asensio

Yaz transfer dönemine yaklaşılırken Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden Marco Asensio ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İspanya basınından OrgulloBiri'de yer alan habere göre; Sergio Ramos'un Sevilla'yı satın alması halinde ilk büyük transfer hedefinin Marco Asensio olacağı öne sürüldü.

Haberde, Ramos ile Asensio arasında şu an için herhangi bir anlaşma bulunmadığı ve taraflar arasında ileri düzeyde görüşmelerin yapılmadığı da belirtildi.

Öte yandan Sergio Ramos ile Marco Asensio, 2015-2021 yılları arasında Real Madrid'de birlikte forma giymişti.