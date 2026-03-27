27 Mart 2026 Cuma / 9 Sevval 1447
  Sergio Ramos'un ilk transfer hedefi: Marco Asensio
Sergio Ramos'un ilk transfer hedefi: Marco Asensio

Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio için İspanya basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sergio Ramos'un Sevilla'yı satın alması halinde ilk hedeflerinden birinin Asensio olabileceği öne sürüldü.

HABER MERKEZİ27 Mart 2026 Cuma 18:12 - Güncelleme:
Yaz transfer dönemine yaklaşılırken Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden Marco Asensio ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İspanya basınından OrgulloBiri'de yer alan habere göre; Sergio Ramos'un Sevilla'yı satın alması halinde ilk büyük transfer hedefinin Marco Asensio olacağı öne sürüldü.

Haberde, Ramos ile Asensio arasında şu an için herhangi bir anlaşma bulunmadığı ve taraflar arasında ileri düzeyde görüşmelerin yapılmadığı da belirtildi.

Öte yandan Sergio Ramos ile Marco Asensio, 2015-2021 yılları arasında Real Madrid'de birlikte forma giymişti.

