28 Mayıs 2026 Perşembe / 12 ZilHicce 1447
Spor

Sergio Ramos'un Sevilla planı çıkmaza girdi

Sergio Ramos'un öncülük ettiği konsorsiyumun Sevilla'yı satın alma girişiminde anlaşma iptal olma noktasına geldi. Tarafların daha önce prensipte uzlaştığı görüşmeler, yaşanan fikir ayrılıklarının ardından durdu.

HABER MERKEZİ28 Mayıs 2026 Perşembe 18:00 - Güncelleme:
Sergio Ramos önderliğindeki konsorsiyumun Sevilla'yı satın alma anlaşması iptal oluyor.

The Athletic'te yer alan habere göre, taraflar daha önce 444 milyon euro karşılığında prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak görüşmelerde yaşanan görüş ayrılıkları sonrası görüşmeler durdu.

Sevilla tarafı, müzakerelerin sona erdiğini düşünüyor.

Ramos'a yakın kaynaklara göre, Ramos'un öndeliğindeki konsorsiyum, son toplantıdan anlaşmanın artık sonuçlandırılmasının zor olduğu izlenimiyle ayrıldı ve anlaşmanın iptal edildiğine dair resmi bir bildirim bekliyor.

Sevilla ile Ramos önderliğindeki konsorsiyum arasında yapılan görüşmelere dair kısa süre içerisinde resmi açıklama yapılması ve durumun netlik kazanması bekleniyor.

