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Spor

Sergio Rico iyileşiyor

PSG'nin şampiyonluk kutlamaları sonrası kötü bir şekilde düşen ve kafa travması geçiren Sergio Rico'yla ilgili son durumu eşi Alba Silva verdi.

27 Haziran 2023 Salı 01:56 - Güncelleme:
Sergio Rico iyileşiyor
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Yaşadığı kafa travması sonrası hayati tehlikeyi atlattıktan sonra komadan çıkıp yoğun bakıma alınan Sergio Rico'dan iyi haberler gelmeye devam ediyor.

İspanyol kalecinin eşi Alba Silva yaptığı açıklamada Sergio'nun hafızasının iyiye gittiğini belirterek, "Yoğun bakım süreci devam ediyor. Bizi ismimizle çağırabiliyor, kim olduğumuzu çok iyi biliyor ve hafızası da iyiye gidiyor. Kazayı tam olarak hatırlamıyor, bunun için kendisini tam olarak ifade etmesini beklememiz gerekecek. Şimdilik sadece kendisini iyi ve sakin hissetmesini sağlıyoruz. Doktorlar henüz yoğun bakımdan çıkabilme konusunda emin değiller. Umarım en kısa zamanda yoğun bakımdan da çıkar." açıklamasını yaptı.

29 yaşındaki file bekçisi Sergio Rico, PSG'nin şampiyonluk kutlamaları sonrası köyü şekilde düşerek beyin travması geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Bir süre komada kalan Rico, daha sonra hayati tehlikeyi atlatıp yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

  • Sergio Rico sağlık durumu
  • PSG şampiyonluk kutlamaları
  • Alba Silva açıklama

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