İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2023 Cuma / 3 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,999
  • EURO
    31,6626
  • ALTIN
    1895.98
  • BIST100
    7993.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Sergio Rico, talihsiz kazayı anlattı!

PSG'nin şampiyonluk töreninde talihsiz bir kaza yaşayan Sergio Rico, yaşadığı süreci anlattı. Başarılı kaleci, 'Kazanın ardından neredeyse 20 kilo verdim. 92 kilodan 73 kiloya düştüm' ifadelerini kullandı.

15 Aralık 2023 Cuma 18:43 - Güncelleme:
Sergio Rico, talihsiz kazayı anlattı!
ABONE OL

PSG'nin geçtiğimiz sezon şampiyonluk töreninden 1 gün sonra attan düşerek 1.5 ay yoğun bakımda kalan İspanyol kalecisi Sergio Rico, açıklamalarda bulundu.

İspanya basınından Cadena Cope'ye konuşan Rico, "Gün geçtikçe daha iyi oluyorum ancak şu an tam anlamıyla iyileştiğimi söyleyemem. Hala Sevilla'dayım ve ara ara yürüyüşe çıkıp bacaklarımı güçlendiriyorum." dedi.

Kazanın ardından yaşadıklarını anlatan Rico, "Kazanın ardından neredeyse 20 kilo verdim. 92 kilodan 73 kiloya düştüm. Şimdi ise yeniden 88 kiloya ulaştım. Bu süreçte doktorlarımın söylediği her şeye uymaya çalışıyorum çünkü onlar benim hayatımı kurtardı." ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca 24 kez Paris Saint-Germain kalesini koruyan 30 yaşındaki Rico, bu maçlarda 14 kez kalesini gole kapattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.