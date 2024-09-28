İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2024 Cumartesi / 25 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1657
  • EURO
    38,2175
  • ALTIN
    2920.22
  • BIST100
    9777.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Serhat Akın'a silahlı saldırı olayında yeni gelişme! 2 kişi gözaltına alındı
Spor

Serhat Akın'a silahlı saldırı olayında yeni gelişme! 2 kişi gözaltına alındı

Eski futbolcu Serhat Akın'a düzenlenen silahlı saldırıya karıştığı tespit edilen 4 şahıstan 2'si yakalandı. Öte yandan şüphelilerin fotoğrafları paylaşıldı.

AA28 Eylül 2024 Cumartesi 15:10 - Güncelleme:
Serhat Akın'a silahlı saldırı olayında yeni gelişme! 2 kişi gözaltına alındı
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Beykoz ilçesinde eski milli futbolcu Serhat Akın'ın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi'nde futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren motosikletin olay yerinde bulunan bir araçla birlikte hareket ettiği belirlenmiş, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Motosikleti kullanan O.M.

Çalışmalar sonucu olaya karışanların E.Ü, M.A, O.D. ve O.M. olduğunun tespit edildiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. yakalanmıştır. Motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."

Silahla ateş eden O.D.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.