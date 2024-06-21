Serhiy Rebrov: Bu galibiyeti hak ettik

EURO 2024'te Slovakya'yı 2-1 yenen Ukrayna'nın Teknik Direktörü Serhiy Rebrov maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Rebrov iyi oynadıklarını dile getirerek, "Oyuncularım adına çok mutluyum. İyi oynadık ama bazı hatalar yaptık. Bugün bir gol yedik ve çok iyi tepki verdik. Bu duyguları gerçekten özleyen Ukrayna'daki halkımız için çok güzel duygular.' dedi.

Takım olarak sahaya ruhlarını koyduklarını söyleyen Rebrov, 'İkinci yarıda pek bir şey değişmedi, sadece yüksek presimizde bazı pozisyon değişimleri oldu. Bugün en önemlisi ruhumuzu gösterdik. Turnuva futbolunda kazanabilir ya da kaybedebilirsiniz ama bunu nasıl yaptığınız çok önemlidir. Bu galibiyeti hak ettik ve ruhumuzla oynadık." ifadelerini kullandı.