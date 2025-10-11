Serhou Guirassy, Barcelona'nın radarında

Robert Lewandowski'nin sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Barcelona'nın önümüzdeki yaz yeni bir santrfor transfer etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Katalan ekibi, şimdiden bir dizi aday belirledi ve bu isimlerden biri de Borussia Dortmund'un formda golcüsü Serhou Guirassy oldu.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı hat-trick yapan 29 yaşındaki oyuncu, 2023'ten bu yana Stuttgart ve Dortmund formasıyla çıktığı 88 maçta 74 gol atarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Bu üretken formu, Hansi Flick'in radarına girmesini sağladı. Alman teknik adamın, 2026'ya kadar Guirassy'yi Barcelona'nın yeni forveti olarak görmeyi planladığı bildiriliyor.

DORTMUND İNDİRİM YAPTI

Alman basınından Bild'in haberine göre, Borussia Dortmund 65 milyon euro'luk bir teklif gelmesi halinde Guirassy'nin ayrılığına izin verecek. İlk etapta oyuncu için 100 milyon euro talep eden kulüp, Guirassy'nin Real Madrid veya Barcelona'da forma giymek istediğini iletmesi üzerine fiyatı düşürdü.

Barcelona Başkanı Joan Laporta ve sportif direktör Deco, Guirassy transferine başlangıçta temkinli yaklaşsa da, teknik direktör Flick'in ısrarı bu durumda belirleyici olabilir. Özellikle Atletico Madrid'in Julian Alvarez için talep ettiği yüksek bedel düşünüldüğünde, Guirassy ekonomik açıdan daha ulaşılabilir bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Guirassy, son üç sezondur Avrupa'nın en üst düzeyinde yüksek bir verimlilik sergiliyor. Fiziksel gücü, hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahası içi bitiriciliğiyle Flick'in sistemine uyum sağlayabileceği değerlendiriliyor. Barcelona'nın, 29 yaşındaki forveti öncelikli hedef olarak belirleyip belirlemeyeceği ise önümüzdeki aylarda netlik kazanacak.