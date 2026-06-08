Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından Serhou Guirassy transferini resmileştirmesi bekleniyor.

Daha önce tüm anlaşmaları tamalanan golcü oyuncu, önümüzdeki hafta içerisinde yapılacak temaslar sonrası resmi imzaların atılacağı tahmin ediliyor.

Dortmund'un Guirassy için 35 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtilirken, Aziz Yıldırım'ın ise bu rakama oldukça yakın bir teklif sunduğu aktarıldı.

BORUSSIA DORTMUND KARNESİ

Serhou Guirassy, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga'da 33, Şampiyonlar Ligi'nde 10 ve DFB Pokal'da 3 olmak üzere toplamda 46 maça çıktı. Gineli oyuncu, 22 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.