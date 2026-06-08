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Spor

Serhou Guirassy için geri sayım başladı! Aziz Yıldırım'dan yıldız takviyesi

Yeniden Fenerbahçe başkanı olanı Aziz Yıldırım transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Aziz Yıldırım'ın seçim ardından daha önce prensip anlaşması yaptığı Dortmund'un santrforu Serhou Guirassy'i açıklaması bekleniyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ8 Haziran 2026 Pazartesi 10:27 - Güncelleme:
Serhou Guirassy için geri sayım başladı! Aziz Yıldırım'dan yıldız takviyesi
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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından Serhou Guirassy transferini resmileştirmesi bekleniyor.

Daha önce tüm anlaşmaları tamalanan golcü oyuncu, önümüzdeki hafta içerisinde yapılacak temaslar sonrası resmi imzaların atılacağı tahmin ediliyor.

Dortmund'un Guirassy için 35 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtilirken, Aziz Yıldırım'ın ise bu rakama oldukça yakın bir teklif sunduğu aktarıldı.

BORUSSIA DORTMUND KARNESİ

Serhou Guirassy, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga'da 33, Şampiyonlar Ligi'nde 10 ve DFB Pokal'da 3 olmak üzere toplamda 46 maça çıktı. Gineli oyuncu, 22 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.

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