Serie A'nın 9. haftasında oynanan Inter - Juventus derbisi 4-4'lük bir gol şölenine sahne oldu.

Giuseppe Meazza'da oynanan maçta Inter'ın gollerini 15 ve 37. dakikada iki ayrı penaltıdan Piotr Zielinski, 35. dakikada Henrikh Mkhitaryan ve 53. dakikada Denzel Dumfries kaydetti.

KENAN YILDIZ JUVE'Yİ İPTEN ALDI

Juventus'un gollerini ise 20. dakikada Dusan Vlahovic, 26. dakikada Timothy Weah 71 ve 82. dakikalarda ise milli yıldızımız Kenan Yıldız attı.

Kenan Yıldız, 62. dakikada oyuna girdiğinde Juventus 4-2 gerideydi.

Öte yandan Kenan Yıldız (19 yıl 176 gün), Inter ile Juventus arasındaki Serie A maçlarında bir maçta birden fazla gol atan en genç oyuncu oldu.