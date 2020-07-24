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Spor

Seri A'dan Atalanta, Kaan Ayhan'a talip oldu

Almanya Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan'a İtalya Seri A'dan Atalanta talip oldu. Atalanta, Kaan Ayhan için kulübü Fortuna Düsseldorf'a 8 milyon önerdi.

24 Temmuz 2020 Cuma 18:57 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 18:57
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Fortuna Düsseldorf formasıyla bu sezon dikkat çeken performans gösteren ve Milli Takımımızın da önemli isimlerinden biri haline gelen Kaan Ayhan için Fenerbahçe , Galatasaray ve Trabzonspor devredeyken Süper Lig ekiplerinin işini zorlaştıracak bir iddia gündeme geldi. İtalya'da rüya gibi bir sezon geçiren Atalanta, daha önce de istediği Kaan Ayhan için yeniden devreye girdi. 

8 MİLYON EURO ÖNERDİ

TUTTOmercatoWEB'in haberine göre Atalanta, yeni sezonda da görüntüsünü korumak adına savunma hattını güçlendirmek istiyor ve bu doğrultuda İtalyan ekibi Fortuna Düsseldorf forması giyen milli oyuncumuz Kaan Ayhan'a yönelmiş durumda. Haberde takımı ikinci lige düşmüş olsa da 10 milyon Euro'luk bir bonservis talebi olduğu aktarılmakta. Daha önce ise Atalanta'nın 8 milyon Euro önerdiği Kaan Ayhan'ı bu kez kadrosuna katmak için girişimlere yeniden başlayacağı belirtiliyor.

İtalya Serie A'de bitime 3 hafta kala lider Juventus'un 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Atalanta, Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde de PSG ile karşılaşmaya hazırlanıyor. 

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