Seri’de devler ile savaş çıktı!
ASLAN’IN orta saha için düşündüğü isimlerden Jean Michael Seri’de dişli rakiplerle mücadele etmesi gerekecek.
- Star Spor
Fulham’dan ayrılma kararı veren Fildişi Sahilli oyuncu ile Premier Lig’den Crystal Palace, İtalya’dan da Roma, İnter ve Napoli kulüplerinin ilgilendiği kaydedildi. Geçen sezon Fulham’da 34 resmi maç oynayan ancak takımı küme düşünce ayrılma kararı veren Seri için Sarı-Kırmızılı takım kiralama formülünü düşünüyordu.
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