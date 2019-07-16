Seri’de devler ile savaş çıktı!

Fulham’dan ayrılma kararı veren Fildişi Sahilli oyuncu ile Premier Lig’den Crystal Palace, İtalya’dan da Roma, İnter ve Napoli kulüplerinin ilgilendiği kaydedildi. Geçen sezon Fulham’da 34 resmi maç oynayan ancak takımı küme düşünce ayrılma kararı veren Seri için Sarı-Kırmızılı takım kiralama formülünü düşünüyordu.