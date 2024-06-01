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Spor

Seride ikinci randevu: Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet karşı karşıya gelecek.

1 Haziran 2024 Cumartesi 10:24 - Güncelleme:
Seride ikinci randevu: Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-24 sezonu Play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i konuk ediyor.

20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Altuğ Köselerli, Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek.

SERİDE SON DURUM

Üç maç kazanan takımın final bileti alacağı ve Fenerbahçe Beko'nun 1-0'lık üstünlüğünün bulunduğu seride 3'üncü karşılaşma 3 Haziran Pazartesi günü 20.30'da BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi normal sezonunu 30 maçta 25 galibiyetle ikinci sırada noktaladı ve play-off çeyrek finalinde Aliağa Petkimspor'u 2-0 ile geçti.

Beşiktaş Emlakjet bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 30 maçta 21 galibiyet elde etti ve normal sezonu üçüncü sırada bitirdi. Siyah-beyazlılar, play-off çeyrek finalinde ise Manisa Büyükşehir Belediye Spor'u 2-0 ile geçti.

BU SEZON 4 MAÇ OYNANDI

Ligin ilk yarısında 2 Aralık 2023 tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Beşiktaş Emlakjet 68-64 kazandı.

İki takım, aynı zamanda Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaştı. Bu müsabaka 99-68 Fenerbahçe Beko üstünlüğü ile sonuçlandı.

Ligin ikinci yarısında 18 Nisan 2024 tarihinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yaptığı mücadelede ise gülen taraf 87-66 ile Fenerbahçe Beko oldu.

30 Mayıs Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Play-off yarı final serisi ilk karşılaşmasında da gülen taraf 96-88 ile Fenerbahçe Beko oldu.

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