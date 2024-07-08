Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın önemli ekiplerinin transfer listesinde yer alıyor.

BU KEZ JUVENTUS İDDİASI

A Milli Takım ile oldukça başarılı bir EURO2024'ü geride bırakan 24 yaşındaki futbolcu için İtalya'dan Juventus iddiası geldi.

JUVENTUS İLGİLENİYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre, Juventus, milli futbolcu ile ilgileniyor.



TAKAS İHTİMALİ

Fenerbahçe'nin de Juventus'tan Weston McKennie ile ilgilendiği kaydedildi. McKennie'nin Juventus'un yeni teknik direktörü Thiago Motta'nın planları arasında yer almadığı ve Ferdi Kadıoğlu transferi için takasta kullanılabileceği öne sürüldü.

ADI GEÇEN DİĞER TAKIMLAR

Öte yandan Ferdi Kadıoğlu ile ilgilenen diğer takımlar olarak Liverpool ve Arsenal de gösterildi. Ferdi'nin adı ayrıca uzun süredir Almanya'dan Borussia Dortmund ile anılıyor.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 21 milyon euro olarak gösterilen Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

MOURINHO'NUN CEVABI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Milli Takım'da oynayan Ferdi, İrfan Can, Mert Müldür, Samet Akaydin satılacak mı? Ne düşünüyorsunuz?" şeklinde gelen sorunun ardından şu sözleri kullandı;

"Başkanımız çok direkt bir mesaj verdi. Kulübün gelişmesini istiyor, geriye gitmesini değil. Gelişmesi demek de en iyi oyuncularımızı tutmak demek. Bu mesajı çok direkt bir şekilde verdi."

ACUN ILICALI NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da geçtiğimiz günlerde Ferdi Kadıoğlu için "Ferdi Kadıoğlu, başkanımız ve bizler için çok değerli. Ferdi gitmek istemezse, asla satmayacağız. 40 milyon euro getirin, Ali Koç kesinlikle Ferdi'yi satmaz! Ferdi bu kadar ısrara rağmen gitmek isterse, ancak o zaman ayrılırız." demişti.