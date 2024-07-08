İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2024 Pazartesi / 2 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,7216
  • EURO
    35,4831
  • ALTIN
    2482.19
  • BIST100
    10864.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Serie A devi imkanları zorluyor! Ferdi Kadıoğlu için takas formülü devrede
Spor

Serie A devi imkanları zorluyor! Ferdi Kadıoğlu için takas formülü devrede

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu için transfer gündemi bir hayli yoğun. EURO 2024'te gösterdiği performansın ardından taliplerini artıran milli yıldız için İtalyan devi Juventus devreye girdi. Serie A ekibinin Ferdi Kadıoğlu transferi için Weston McKennie'yi takasta kullanabileceği iddia edildi. İşte detaylar...

8 Temmuz 2024 Pazartesi 17:45 - Güncelleme:
Serie A devi imkanları zorluyor! Ferdi Kadıoğlu için takas formülü devrede
ABONE OL

Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın önemli ekiplerinin transfer listesinde yer alıyor.

BU KEZ JUVENTUS İDDİASI

A Milli Takım ile oldukça başarılı bir EURO2024'ü geride bırakan 24 yaşındaki futbolcu için İtalya'dan Juventus iddiası geldi.

JUVENTUS İLGİLENİYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre, Juventus, milli futbolcu ile ilgileniyor.

TAKAS İHTİMALİ

Fenerbahçe'nin de Juventus'tan Weston McKennie ile ilgilendiği kaydedildi. McKennie'nin Juventus'un yeni teknik direktörü Thiago Motta'nın planları arasında yer almadığı ve Ferdi Kadıoğlu transferi için takasta kullanılabileceği öne sürüldü.

ADI GEÇEN DİĞER TAKIMLAR

Öte yandan Ferdi Kadıoğlu ile ilgilenen diğer takımlar olarak Liverpool ve Arsenal de gösterildi. Ferdi'nin adı ayrıca uzun süredir Almanya'dan Borussia Dortmund ile anılıyor.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 21 milyon euro olarak gösterilen Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

MOURINHO'NUN CEVABI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Milli Takım'da oynayan Ferdi, İrfan Can, Mert Müldür, Samet Akaydin satılacak mı? Ne düşünüyorsunuz?" şeklinde gelen sorunun ardından şu sözleri kullandı;

"Başkanımız çok direkt bir mesaj verdi. Kulübün gelişmesini istiyor, geriye gitmesini değil. Gelişmesi demek de en iyi oyuncularımızı tutmak demek. Bu mesajı çok direkt bir şekilde verdi."

ACUN ILICALI NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da geçtiğimiz günlerde Ferdi Kadıoğlu için "Ferdi Kadıoğlu, başkanımız ve bizler için çok değerli. Ferdi gitmek istemezse, asla satmayacağız. 40 milyon euro getirin, Ali Koç kesinlikle Ferdi'yi satmaz! Ferdi bu kadar ısrara rağmen gitmek isterse, ancak o zaman ayrılırız." demişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.