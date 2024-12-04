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Spor

Serie A Pazarlama Direktörü Ciccarese'den İtalya'da oynayan Türk futbolculara övgü

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) Pazarlama Direktörü Michele Ciccarese, Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız ve Inter'de oynayan Hakan Çalhanoğlu sayesinde Türk futbol severlerin ilgisini çektiklerini söyledi.

AA4 Aralık 2024 Çarşamba 11:36 - Güncelleme:
Serie A Pazarlama Direktörü Ciccarese'den İtalya'da oynayan Türk futbolculara övgü
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Futbol Zirvesi'nde AA muhabirine konuşan Ciccarese, İtalya'da forma giyen milli futbolcuların da etkisiyle Serie A'ya Türkiye'den ilginin arttığını belirterek, "Türk taraftarlarca geniş çapta takip ediliyoruz. Türkler, Serie A'yı yakından izliyor." dedi.

Juventus formasını giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız'ın yükselen popülaritesine değinen Ciccarese, "Kenan harika bir oyuncu. Juventus taraftarları onu çok seviyor. Genç, işine odaklanmış bir oyuncu ve Juventus'un yeni yüzü oluyor." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'de önemli başarılar kazandığını hatırlatan Ciccarese, bu sayede İtalya ve Türkiye'yi yakınlaştırdığını kaydederek, "Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gibi başarılı oyunculara sahip olduğunuzda, İtalya'da Türk yeteneklere ilgi artıyor. Bu oyuncuların performansından dolayı ülkenizi tebrik ediyorum. İki taraflı pazarlama stratejisinin devam etmesinden de mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Ciccarese, İtalya Süper Kupa organizasyonunun Milan, Inter, Juventus ve Atalanta takımlarının katılımıyla 2-6 Ocak tarihlerinde Suudi Arabistan'da düzenleneceğini aktarırken, "Taraf gruplarımızın dünya çapında büyümesi çok önemli. Dünyada 700 milyon taraftarımız var. Dünyanın her yerinde olmamız çok önemli. İtalya Süper Kupa'sını farklı ülkelerde düzenleyebiliriz. Gelecekte İstanbul'da da düzenlemek isteriz." şeklinde konuştu.

EURO 2032 ORTAK EV SAHİPLİĞİ

Michele Ciccarese, Türkiye ve İtalya'nın 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) birlikte ev sahipliği yapacak olmasının önemine dikkati çekti.

Organizasyonun iki ülke arasındaki dostluğu geliştirecek bir başka alan olduğunu anlatan Ciccarese, "Birlikte düzenleyeceğimiz bu turnuvanın, en iyi Avrupa Şampiyonası olacağından hiç şüphem yok." açıklamasında bulundu.

Ciccarese ayrıca, EURO 2032 hazırlık sürecinde İtalya'daki statların yenilenmesi sürecini de hızlandırmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

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