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Spor

Serie A'da 11 yıl sonra şampiyon Milan

Milan, İtalya Serie A'nın son haftasında deplasmanda Sassuolo'yu 3-0 mağlup ederek 11 yıl aradan sonra şampiyon oldu.

22 Mayıs 2022 Pazar 21:00 - Güncelleme:
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Serie A'nın son haftasında Milan, Sassuolo deplasmanına konuk oldu. Milan, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve ligde şampiyonluğa ulaştı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 17 ve 32. dakikada Olivier Giroud ile 36. dakikada Franck Kessie kaydetti.

Sassuolo'da forma giyen milli futbolcularımız Kaan Ayhan ve Mert Müldür, karşılaşmada 90 dakikada sahada kaldı.

Puanını 86 yapan Milan, ligde 11 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Sassuolo, 50 puanla sezonu noktaladı.

INTER KAZANDI, YETMEDİ

Milan'ın en yakın takipçisi Inter ise sahasında konuk ettiği Sampdoria'yı 3-0 mağlup etti.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Ivan Perisic ile 55 ve 57. dakikalarda Juaquin Correa kaydetti.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

Inter, bu galibiyetle sezonu 84 puanla ikinci sırada tamamladı.

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