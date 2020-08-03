İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Ağustos 2020 Pazartesi / 13 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9742
  • EURO
    8,2114
  • ALTIN
    442.457
  • BIST100
    1126.9
Spor

Serie A'da düşen son takım Lecce

Serie A'nın son haftasında Parma'ya evinde 4-3 yenilen Lecce, 35 puanla 18. sırada kaldı ve Spal ile Brescia'nın ardından lige veda eden son takım oldu.

AA03 Ağustos 2020 Pazartesi 09:21 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 09:21
ABONE OL

İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) 2019-2020 sezonu 38. hafta maçlarıyla tamamlanırken, küme düşen son takım Lecce oldu.

Serie A'da sezon bugün oynanan 5 karşılaşmayla sona erdi.

Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Spal'ı deplasmanda 3-1 yenen Fiorentina, 3 puan alarak ligi 49 puanla 10. sırada tamamladı.

Orta sıralardaki iki ekibin mücadelesinde Bologna ve Torino 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla, Bologna 47 puanla 12. sırada, Torino ise 40 puanla 16. basamakta yer aldı.

Milli futbolcu Mert Müldür'ün 82. dakikasında oyuna dahil olduğu maçta Sassuolo, konuk ettiği Udinese'ye 1-0 yenildi. Sassuolo, 51 puanla 8. sırada kalırken, Udinese ise puanını 45 yaparak 13. basamağa çıktı.

Ligde kalma mücadelesi veren ekiplerden Genoa, Verona'yı 3-0 yenerek, puanını 39'a yükseltti ve 17. sıraya tutunarak, ligde kalmayı başardı.

Küme düşmemeye oynayan bir diğer takım Lecce ise konuk ettiği Parma'ya 4-3 mağlup olarak, 35 puanla 18. sırada kaldı ve Spal ile Brescia'nın ardından lige veda eden son takım oldu. Lecce, Spal ve Brescia, gelecek sezon ikinci lig Serie B'de mücadele edecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.