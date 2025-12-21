İSTANBUL 13°C / 9°C
  Serie A'da ilk golünü attı! Semih Kılıçsoy siftah yaptı
Spor

Serie A'da ilk golünü attı! Semih Kılıçsoy siftah yaptı

Serie A'nın 16. haftasında Cagliari sahasında konuk ettiği Pisa ile 2-2 berabere kaldı. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Semih Kılıçsoy attığı golle takımın ikinci İtalya kariyerinin ise ilk golünü kaydetti. İşte detaylar...

21 Aralık 2025 Pazar 16:27
Serie A'da ilk golünü attı! Semih Kılıçsoy siftah yaptı
İtalya Serie A'nın 16. haftasında Cagliari, sahasında Pisa'yı konuk etti. Unipol Domus'ta oynanan mücadele, 2-2 berabere sonuçlandı.

Karşılaşmada Cagliari'nin gollerini 59. dakikada Michael Folorunsho ve 71. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.

Konuk ekibin golleri ise 45. dakikada penaltı noktasında Matteo Tramoni ve 89. dakikada Stefano Moreo kaydetti.

İTALYA'DA SİFTAH YAPTI

Bu sezon Cagliari ile ilk kez ligde ilk 11'de görev alan Semih, İtalyan ekibiyle ilk golünü de bu maçta kaydetti. Semih, 82. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonuçla birlikte Cagliari, 15 puanla 15. sırada yer aldı. Pisa ise 11 puanla 19. sırada haftayı kapattı.

Ligde gelecek hafta Cagliari, Torino'ya konuk olacak. Pisa, Juventus'u konuk edecek.

  • SEMİH KILIÇSOY
  • Cagliari

Popüler Haberler
