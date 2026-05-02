Serie A'da küme düşen ikinci takım belli oldu!

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Pisa, sahasında Lecce'ye 2-1 mağlup oldu. Arena Garibaldi'de oynanan mücadelede alınan bu sonuç, ligin alt sıralarındaki düğümü çözdü.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda ise tempo yükseldi. Lecce, 52. dakikada Lameck Banda'nın golüyle öne geçti. Pisa, bu gole 56. dakikada Mehdi Leris ile yanıt verdi. Ancak konuk ekip, 65. dakikada Walid Cheddira'nın golüyle yeniden üstünlüğü yakaladı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Pisa'da İsak Vural mücadeleye ilk 11'de başlarken, Hellas Verona'da Victor Nelsson forma giydi.

Bu sonucun ardından puanını 32'ye yükselten Lecce, ligde kalma umutlarını sürdürdü. 18 puanda kalan Pisa ise bir hafta önce Serie A'ya veda etmişti.

Öte yandan Galatasaray'dan kiralık olarak giden Victor Nelsson'un takımı Hellas Verona da alt sıralardaki konumu nedeniyle Serie A'ya veda eden ikinci takım oldu.

DÜŞME HATTINDA SON DURUM:

- Lecce: 32 puan (3 maç kaldı)

- Cremonese: 28 puan (4 maç kaldı)

- Hellas Verona: 19 puan (4 maç kaldı)

- Pisa: 18 puan (3 maç kaldı)