Serie A'da ortalık karıştı! Bologna, Inter maçında sahaya çıkamadı

AA 6 Ocak 2022 Perşembe 16:52 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 16:52

İl sağlık müdürlüğü, Bologna'da 8 oyuncuda Kovid-19 tespit edilmesinin ardından kırmızı-mavili takımın, bugün yerel saatle 12.30'da (TSİ 14.30) oynaması gereken Inter maçına çıkmasına izin vermedi.

Inter ise maç saatinde Renato Dall'Ara Stadı'na gelerek karşılaşma öncesi ısınmasını yaptı.

Mücadelenin hakemi Giovanni Ayroldi ve konuk Inter takımı, müsabaka kuralları gereği, maçın başlama saatinden ilk yarı sonuna kadar Bologna takımını bekledi. Ev sahibi takım sahaya gelmeyince Ayroldi, müsabakayı tatil etti ve Inter de sahadan maç yapmadan ayrıldı.

Karşılaşmanın akıbetine Serie A yönetimi karar verecek.

Inter Üst Yöneticisi (CEO) Giuseppe Marotta, oynanamayan Bologna-Inter maçı öncesinde yaptığı açıklamada, il sağlık müdürlüklerinin futbol müsabakalarının oynanıp oynanmamasına yönelik aldığı kararların sınırlandırılması gerektiğini söyledi.

Marotta, Sağlık Bakanlığı ile spor otoriteleri arasında müsabakaların salgın koşullarında nasıl yapılacağına dair bir yol haritasının belirlenmesi gerektiğini çünkü bu konuda büyük karışıklık yaşandığını kaydetti.

İtalyan basınındaki haberlerde, Bologna-Inter maçı gibi Salernitana-Venezia, Atalanta-Torino ve Fiorentina-Udinese karşılaşmalarının da il sağlık müdürlüklerinin kararı doğrultusunda oynanmasının beklenmediği belirtiliyor.

Bu akşam oynanacak bir diğer maç olan Juventus-Napoli mücadelesinin de konuk Napoli takımında bu sabah bir Kovid-19 vakasının daha çıkması sebebiyle yerel sağlık otoritelerinin izin vermemesi durumunda yapılamayabileceği ifade edildi.

Diğer yandan, Kovid-19 vakalarının çokluğu sebebiyle takımlardan gelen maçların erteleme talebini geri çeviren Serie A yönetimi, aldığı yeni bir kararla, takımlarda 1'i kaleci toplam 13 oyuncunun oynayacak durumda olması durumunda takımların sahaya çıkmak zorunda olduğunu bildirdi. Kadrosunda 13 oyuncu olmasına karşın sahaya çıkmayanlar hükmen 3-0 yenik sayılacak.

