  • Serie A'da şampiyon Inter! Bitime 3 hafta kala gelen zafer...
Serie A'da şampiyon Inter! Bitime 3 hafta kala gelen zafer...

Inter, Parma karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Hakan Çalhanoğlu ise sakatlığı nedeniyle riske edilmezken takımının şampiyonluğuna tanıklık etti.

HABER MERKEZİ3 Mayıs 2026 Pazar 23:49
İtalya Serie A'nın 35. haftasında Inter ile Parma karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Inter 2-0'lık skorla kazandı ve şampiyon oldu.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Marcel Thuram ve 80. dakikada Henrikh Mkhitaryan kaydetti.

HAKAN RİSKE EDİLMEDİ

Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu mücadelede yedek bekledi ve hafif sakatlığı nedeniyle riske edilmedi.

BİTİME 3 HAFTA KALA ŞAMPİYON

Bu sonuçla puanını 82'ye yükselten Inter, en yakın takipçisi Napoli'ye bitime 3 hafta kala 12 puan fark attı ve şampiyonluğunu ilan etti.

4 hafta sonra yenilen Parma ise 42 puanda kaldı.

INTER'İN 21. ŞAMPİYONLUĞU

1 sezon aradan sonra yeniden şampiyon olan Inter, şampiyonluk sayısını 21'e yükseltti.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN 2. ŞAMPİYONLUĞU

Kariyerinin 7. kupasını kazanan Hakan Çalhanoğlu, 2'si de Inter ile olmak üzere bir kez daha şampiyonluk sevincini yaşadı.

CHIVU İLK SEZONUNDA BAŞARDI

Simone Inzaghi sonrası Inter'de teknik direktörlük görevine getirilen 45 yaşındaki Christian Chivu, ilk sezonunda şampiyonluk ipini göğüsledi.

