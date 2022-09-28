İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2022 Çarşamba / 3 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5331
  • EURO
    17,8947
  • ALTIN
    983.921
  • BIST100
    3198.16
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Serie A'da tarihi adım! İlk kez kadın hakem...
Spor

Serie A'da tarihi adım! İlk kez kadın hakem...

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasındaki Sassuolo-Salernitana maçında lig tarihinde ilk kez kadın bir hakem düdük çalacak.

AA28 Eylül 2022 Çarşamba 17:53 - Güncelleme:
ABONE OL

Hakem Atama Kurulu'ndan yapılan açıklamada, ligin 8. haftasında düdük çalacak hakemler kamuoyuna duyuruldu.

31 yaşındaki orta hakem Maria Sole Ferrieri Caputi, Sassuolo'nun Salernitana'yı Mapei Stadı'nda ağırlayacağı maça atandı. Böylece, Serie A tarihinde bu hafta sonu bir ilk yaşanacak ve Caputi, birinci ligde müsabaka yöneten ilk kadın hakem olacak.

Caputi, sezon başında Serie A'da maç yönetebilecek hakemler listesine alınmıştı.

İtalyan spor basını da Caputi'nin Sassuolo-Salernitana karşılaşmasına atanmasını "tarihi gelişme" olarak duyurdu.

  • Maria Sole Ferrieri Caputi
  • Sassuolo Salernitana
  • Serie A

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.