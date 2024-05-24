Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da yılın en iyi orta saha oyuncusu seçildi.

Inter formasıyla bu sezon İtalya Serie A'da şampiyonluğa ulaşan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ligde sezonun en iyi orta saha oyuncusu oldu. Ligin sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile 30 yaşındaki deneyimli oyuncunun yılın en iyi orta saha oyuncusu seçildiği açıklandı.

İşte o paylaşım:

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, bu sezon şampiyonluk yaşadığı Inter formasıyla Serie A'da 31 maça çıkarken, 13 gol ve 3 asist kaydetti.