Serie A'da zirve el değiştirdi!

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Roma, Napoli'yi konuk etti.

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golü David Neres kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Napoli, ligde iki maç sonra kazandı ve 28 puana ulaşarak 2. sıraya yerleşti.

Ligde 4. mağlubiyetini alan Roma ise 27 puanda kaldı ve 4. sırada konumlandı.

Serie A'nın 14. haftasında Roma, deplasmanda Cagliari ile karşılaşacak. Napoli ise Juventus'u konuk edecek.

SON 4 HAFTADA 4 FARKLI LİDER

Serie A'da zirve adeta el değiştirme yarışına dönüştü. son 4 haftada dört farklı takım liderlik koltuğuna oturdu. 10. haftada Napoli, 11. haftada Inter, 12. haftada Roma ve 13. haftada Milan lider oldu.