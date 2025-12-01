İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2025 Pazartesi / 11 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5367
  • EURO
    49,3869
  • ALTIN
    5766.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Serie A'da zirve el değiştirdi!

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Napoli, Roma'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

HABER MERKEZİ1 Aralık 2025 Pazartesi 00:48 - Güncelleme:
Serie A'da zirve el değiştirdi!
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Roma, Napoli'yi konuk etti.

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golü David Neres kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Napoli, ligde iki maç sonra kazandı ve 28 puana ulaşarak 2. sıraya yerleşti.

Ligde 4. mağlubiyetini alan Roma ise 27 puanda kaldı ve 4. sırada konumlandı.

Serie A'nın 14. haftasında Roma, deplasmanda Cagliari ile karşılaşacak. Napoli ise Juventus'u konuk edecek.

SON 4 HAFTADA 4 FARKLI LİDER

Serie A'da zirve adeta el değiştirme yarışına dönüştü. son 4 haftada dört farklı takım liderlik koltuğuna oturdu. 10. haftada Napoli, 11. haftada Inter, 12. haftada Roma ve 13. haftada Milan lider oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.