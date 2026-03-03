Geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve yaz döneminde PSG'den tapusuyla F.Bahçe'ye katılan Milan Skriniar, gösterdiği performansla yeniden Avrupa piyasasında dikkat çekti. Kanarya'da kaptanlığa yükselen Slovak savunmacının durumunu Napoli kulübü yakından takip ediyor. Areanapoli adlı site Teknik Direktör Conte'nin geleceğinin Skriniar'a bağlı olduğunu yazdı: "Antonio Conte, Napoli'de kalmaya devam ederse, teknik direktörün çok beğendiği Slovak stoper Milan Skriniar yine ilk tercih olacaktır. Bu transfer hocanın geleceğine bağlı bir hamle olabilir.

SERİE A'YA GERİ DÖNEBİLİR

Milan Skriniar, Napoli söz konusu olduğunda haberlerde sürekli adı geçen bir isim. PSG'deki döneminin ve Türk kulübü Fenerbahçe'ye transferinin ardından birlikte çıkış yaşadığı teknik direktörün yönetiminde Serie A'ya dönmeyi düşünebilir. Başkan De Laurentiis'in talimatıyla Sportif Direktör Giovanni Manna'nın, bir dönem Inter'de forma giymiş olan Slovak oyuncu için ciddi bir girişimde bulunması mümkün. Conte oyuncuya büyük hayranlık duyuyor ve onu kendi kadrosunda yeniden görmekten onur duyacaktır.

HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRLAR

Antonio Conte'nin 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor ve Napoli'de kalma arzusunu dile getirdi. Skriniar, Conte'nin her zaman hayranlık duyduğu bir savunmacı olması nedeniyle her transfer döneminde gündeme gelecek. Conte onu yeni sezonda getirmek için her şeyi yapmaya hazır. Gelecek yıl, Napoli takımının bu sezon eksikliğini hissettiği savunma sağlamlığını yeniden oluşturulması hedefleniyor." Kanarya'dan yıllık 8 milyon euro ücret kazanan Milan Skriniar'ın mukavelesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.