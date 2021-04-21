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Spor

Serik Belediyespor Başkanı Ali Aksu koronavirüse yenik düştü!

Antalya'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle götürüldüğü hastanede koronavirüse yakalandığı belirlenen Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Ali Aksu (46), 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

DHA21 Nisan 2021 Çarşamba 12:57 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 12:57
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Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor Kulübü'nün Başkanı Ali Aksu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle 11 Nisan günü Antalya'daki bir özel hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Ali Aksu'nun yapılan koronavirüs testi de pozitif çıktı. Bir süre sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilip yoğun bakım ünitesine alınan Ali Aksu, bugün saat 09.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Ali Aksu'nun cenazesinin bugün Belek merkez mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Daha önce 2018-2019 futbol sezonunda Serik Belediyespor kulüp başkanlığı yapan Ali Aksu, 31 Mart 2021 tarihinde yapılan olağan genel kurulda yeniden başkan seçildi. Turizmci iş insanı Ali Aksu, evli, 1 erkek, 3 kız babasıydı.

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