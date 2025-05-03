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Spor

Serik Belediyespor ve Sarıyer, 1. Lig'e yükseldi

TFF 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor ile Sarıyer, Trendyol 1. Lig'e yükselmeyi başardı.

3 Mayıs 2025 Cumartesi 17:21 - Güncelleme:
Serik Belediyespor ve Sarıyer, 1. Lig'e yükseldi
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Serik Belediyespor ve Sarıyer, 1. Lig'in iki yeni ekibi oldu.

2. Lig Kırmızı Grup'un son haftasında deplasmanda Erbaaspor'u 6-0 mağlup eden Serik Belediyespor, ligi 74 puanla zirvede tamamladı ve 1. Lig'e yükseldi. Antalya ekibi gelecek sezon tarihinde ilk defa 1.Lig'de mücadele edecek.

2. Lig Beyaz Grup'un son haftasında Sarıyer, İskenderunspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Ligi 82 puanla zirvede tamamlayan İstanbul temsilcisi yeni sezonda 1. Lig'de mücadele etme hakkı elde etti.

Son olarak 2004/2005 sezonunda 1.Lig'de mücadele eden Sarıyer, 20 yıldır 2.Lig'de mücadele ediyordu.

İŞTE 2.LİG'DE PLAY-OFF OYNAMAYA HAK KAZANAN EKİPLER

Kırmızı Grup:

Elazığspor *3.Tur

68 Aksaray

Vanspor FK

Menemen FK

Karacabey Belediyespor

Beyaz Grup:

Batman Petrolspor *3.Tur

Kastamonuspor

Adana 01 FK

Altınordu

Beykoz A.Ş

Küme düşen ve gelecek sezon 3.Lig'de mücadele edecek olan takımlar:

Kırmızı Grup:

Diyarbekirspor

Nazilli Spor

Giresunspor

Beyaz Grup

Karaköprü Belediyespor

Altay

Afyonspor Kulübü

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