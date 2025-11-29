İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Serikspor, Vanspor deplasmanından galibiyetle döndü

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Serikspor, Berkovskii'nin 49. dakikada attığı golle Vanspor FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

IHA29 Kasım 2025 Cumartesi 18:26 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Vanspor FK, evinde Serikspor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Atatürk

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Harun Terin, Mehmet Dura

Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Medeni Bingöl, Erdi Dikmen (Muhammet Ensar Çavuşoğlu dk. 72), Zan Jevsenak, Xesc Regis, Mehmet Maniş (Batuhan Kör dk. 71), Erdem Seçgin, Jefferson, Aliou Traore (Emir Bars dk. 53), Ivan Cedric, Anestis Vlachomitros (Hasan Bilal dk. 77)

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Güvenç Usta, Lucas Africo, Anıl Mehmet, Sıddık Yıldırım, Batihan Gebecelioğlu, Soran Tümen

Serikspor: Erten Ersu, Serkan Emrecan Terzi, Aleksandr Martynov, Ilya Berkovskii (Sertan Taşkın dk. 90+3), Marcos Silva, Joao Amaral (Gökhan Karadeniz dk. 82), Kerem Şen (Şahverdi Çetin dk. 82), Bilal Ceylan, Kirill Gotsuk, Batuhan İşçiler, Şeref Özcan (Sami Gökhan Altıparmak dk. 68)

Yedekler: Ender Güneş, Halim Ayaz Yüksekoğlu, Baha Karakaya, Gökhan Akkan

Gol: Ilya Berkovskii (dk. 49 (Serikspor)

Sarı kartlar: Medeni Bingöl, Erdi Dikmen, (Vanspor FK), Kirill Gotsuk, Bilal Ceylan, Aleksandr Martynov, (Serikspor)

