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Seri'nin Galatasaray'a imza atması Milan taraftarlarını çıldırttı

İngiliz ekibi Fulham'dan kiralanan Jean Michael Seri'nin Galatasaray'a imza atması Milan taraftarlarını çıldırttı. Taraftarlar Milan ve teknik adam Maldini'yi topa tuttu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Avrupa’nın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen Michael Seri’nin Galatasaray’a imza atması İtalya’da büyük yankı buldu. TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Roma, İnter, Napoli ve Milan’ın yakından ilgilendiği yıldız futbolcuyu dört dev kulübe çalım atarak İstanbul’a getirten Cimbom tüm dikkatleri üstünde toplarken, Seri’nin sarı kırmızılı formayı sırtına geçirmesinin ardından özellikle Milan taraftarlarının isyanı ‘çizme’ basınında genişçe yer aldı.
 
MİLAN TRANSFER YAPAMIYOR
 
Şu ana kadar yapmak istediği transferleri bir türlü gerçekleştiremeyen ve taraftarlarının sabrını taşıran Milan’ın Seri’yi alamaması Serie A kulübünde infiale yol açarken, kırmızı siyahlı ekibe gönül verenlerin yönetimi topa tutması Maldini’yi de ateşe attı.
 
İşte İtalyan taraftarların Seri tepkisi…
 
Seri belli ki fotoğrafta çok mutlu. Galatasaray’a isteyerek gitmiş
 
Seri’nin Milan’ı seçmeyip Galatasaray’a gitmesi kulübün halini özetliyor, fakir dilenciler…
 
Çok yazık, Seri’nin Galatasaray’a imza atıp Milan’a gelmemesi çok üzücü. İlginç iyi bir futbolcuydu
 
1,5 milyon euro’ya kiralanmış, Seri’ye ise 2,8 verilecekmiş! Milan iyi yönetilmiyor

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