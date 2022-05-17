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Spor

Serkan Asan'ın menisküsünde yırtık tespit edildi

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, ligin 37. haftasında oynanan Altay maçında sakatlık yaşayan Serkan Asan'ın diz dış menisküsünde yırtık olduğunu ve oyuncunun ameliyat edileceğini açıkladı.

DHA17 Mayıs 2022 Salı 15:30 - Güncelleme:
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Trabzonspor'un ligin 37'nci haftasında Olimpiyat Stadyumu'nda oynadığı Altay mücadelesinde Serkan Asan, maçın ilk yarısında sakatlanarak yerini Dorukhan'a bırakmıştı. Bordo mavili kulüpten, bugün MR'ı çekilen 23 yaşındaki sağ bekin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik tarafından yapılan açıklamada, "Hafta sonu oynadığımız Altay karşılaşmasında sol dizinden sakatlan Serkan Asan'ın çekilen MR'ında sol diz dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmaktadır" denildi.

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