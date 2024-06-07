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Spor

Serkan Çayır'dan inanılmaz başarı! Kümede tuttu, borcu eritti, şampiyon yaptı

Elazığspor tribünlerinden gelen ve taraftarı olduğu takımının başkanlığını yapan Serkan Çayır, görev süresinin üçüncü yılında şampiyonluk sevinci yaşadı.

IHA7 Haziran 2024 Cuma 10:54 - Güncelleme:
Serkan Çayır'dan inanılmaz başarı! Kümede tuttu, borcu eritti, şampiyon yaptı
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57 yıllık köklü tarihiyle Türk futbolunun köklü çınarlarından olan Elazığspor, şampiyonluk sevinci yaşamaya devam ediyor. 2014 yılında Süper Ligde mücadele eden ve o tarihten sonra yaşadığı çeşitli sıkıntılarla hep küme düşme üzüntüsü yaşayan bordo-beyazlı camia, 2023-2024 sezonu ile birlikte özlediği şampiyonluk atmosferine kavuştu. Özellikle 2021-2022 sezonunda Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın büyük gayretleriyle oluşturulan Serkan Çayır başkanlığındaki yönetim kurulu transfer tahtasını açarak o sezon kümede kalmayı son haftalarda başardı. Tribünlerinden geldiği Elazığspor için canını dişine takan başkan Serkan Çayır yönetiminde 2022-2023 sezonunda önemli bir borç yükünden kurtulan Elazığspor, 2023-2024 sezonunda ise TFF 3. Lig Play-Off maçları sonunda şampiyon olarak TFF 2. Lige yükseldi.

'İlk göz ağrım, sevdam Elazığspor'

Elazığspor sevgisinin her şeyin üstünde olduğu belirten başkan Çayır, "İlk göz ağrım, sevdam Elazığspor'dur. Her zaman tribünden desteklediğimiz takımımıza Allah nasip etti başkan olduk. 3 yıllık görev süremizde Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nın sonsuz desteğiyle çeşitli badireler atlattık ve bu sezon 2. Lige yükselme başarısı gösterdik. Bizim yerimiz 2. Lig de değildir. Daha üst ligleri hak ediyor Elazığspor'umuz" diye konuştu.

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